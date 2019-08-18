هاري وميغان يقضيان إجازتهما في “ملعب المليارديرات” – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: سافر الأمير هاري بصحبة زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل وابنهما الأمير آرشي، لقضاء العطلة الصيفية التي تتميز بالفخامة، حيث تقول الصحف البريطانية إنهما سوف يقضيان الإجازة في مجمع “فيستا أليغري” على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة “إيبيزا” الإسبانية.

وتشير الصحيفة إلى أن العائلة سوف تقضي الإجازة في مكان يسمى “ملعب المليارديرات”، حيث تتكلف إقامة اليوم الواحد 25 ألف جنيه إسترليني، على الرغم من أن العديد من الفيلات الأكثر روعة ليس لها سعر معلن.

وتقع الفيلا المنعزلة التي سيقضي فيها الأمير وزوجته على جانب التل المطل على خليج بروريدج، حيث قال السكان المحليون إن الإجراءات الأمنية قد زادت أثناء الإعداد للزيارة بشكل مبالغ فيه.

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وتضمن الإقامة في إحدى فيلات “ملعب المليارديرات” جميع سبل الراحة، من الخدم، والسائقين، ومديري المنزل، ومدرب يوغا، ومدرب شخصي، وتضم المباني في الغالب 3 طوابق، وحوض سباحة يبلغ طوله 50 مترًا، وسيارة رينغ روفر خاصة من أجل التنقلات.

وقال مصدر إن المنطقة كانت مقصدًا لكل من لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والممثلة إليزابيث هيرلي، والمغني البريطاني الشهير روني وود.