بعد 10 سنوات.. عمرو سعد يستعيد ذكرياته في “دكان شحاتة”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستقرام”، صورة مشهده من فيلم “دكان شحاتة” أثناء خروجه من السجن، وزيارته للدكان القديم المغلق.

استعاد سعد ذكريات تصوير فيلم “دكان شحاتة” بمشهد من المشاهد التي تطلبت تركيزًا عاليًا منه ، ‏وكتب معلقًا: “يومها طلبت من المخرج إني أركز لوحدي تمامًا، وهو في نفس الوقت بدأ يحضر المشهد وطلب من الجميع ‏الهدوء، أخدت ساعة تقريبًا لغاية ما هزيت راسي إني جاهز واتحركت ناحية مكان التصوير وفجأة وأنا في الطريق شوفت الدكان ‏المقفول لقيت نفسي بتحرك زي المسحور ناحيته.. المخرج خالد يوسف فهم بسرعة إن في حاجة هاتحصل وقرب ناحيتي وبص بهدوء ‏وقال لي عاوز إيه؟!”.‏

تابع عمرو سعد: “شاورت على الدكان المقفول ورغم أنه كان جاهز لمشهد في مكان تاني إلا أنه جري بسرعة وحرك كل اللوكيشن ‏والإضاءة ناحيتي، وصرخ للكاميرا تدور بسرعة وصور فعلا المشهد ده، النهاردة عدى عشر سنين علي اليوم ده وطول الوقت الناس ‏بتفكرني بالمشهد ده وكأنه خرج من ذاكرتي لذاكرتهم هما وهو ده اللي طول الوقت بتمناه”.‏

اختتم عمرو سعد قائلًا: “بدعي ربنا إني أعمل حاجة تعيش ويفتكرها الناس بعد ما أكون مشيت أو توصل بصدق، دعواتكم إني ‏أعرف أعمل ده والمشاهد اللي تعبت فيها، تكون جزء من الذاكرة مش تبقي لحظة وخلاص”.‏

يذكر أن فيلم “دكان شحاتة” عُرض عام 2009 من بطولة عمرو سعد، محمود حميدة،، هيفاء وهبي، غادة عبدالرازق، وعمرو ‏عبد الجليل، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج خالد يوسف.