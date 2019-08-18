محمد هنيدي يبدأ تصوير “عقلة الأصبع” للحاق ببداية العام المقبل

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ النجم محمد هنيدي، التحضير لفيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان “عقلة الأصبع”، والذي يتعاون خلاله مع الكاتب عمر طاهر، والمخرج إسلام خيري.

وفي تصريح خاص لـ”روتانا.نت”، أوضح مخرج العمل إسلام خيري، أنه لم يبدأ تصوير العمل بعد، كاشفا عن أنه تم تصوير الإعلان الترويجي فقط، وهو الذي سبق وطرحه هنيدي عبر صفحاته على مواقع السوشيال ميديا.

ولفت خيري إلى أن فريق العمل بصدد عقد مجموعة جلسات، في الفترة المقبلة، من أجل الاستقرار على جميع التفاصيل، وعلى فريق العمل من الفنانين الذين سيشاركون هنيدي البطولة.

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ورفض مخرج العمل، الإفصاح عن أي من الأسماء المرشحة، لكنه أكد أنه من المنتظر طرح الفيلم بدور العرض، خلال موسم رأس السنة الميلادية المقبل، خاصة أنهم سيبدأون التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعتمد الفيلم على تقنية الجرافيكس، حيث تحددت له ميزانية ضخمة، للتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في هذا المجال.

يذكر أن النجم محمد هنيدي أطل على جمهوره، خلال أيام عيد الأضحى، بمسرحيته “3 أيام في الساحل”، التي تعاون خلالها مع المنتج والمخرج مجدي الهواري، وشاركه بطولتها مجموعة من الفنانين أبرزهم، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمد محمود.