فيلم "جود بويز" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

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رويترزالأحد 2019/8/18 09:58 م بتوقيت أبوظبي
أبطال فيلم "جود بويز"
تصدّر الفيلم الكوميدي الجديد "أولاد جيّدون" (جود بويز) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، مطلع الأسبوع، بـ21 مليون دولار.
والعمل من بطولة جاكوب تريمبلاي، وكيث وليامز، وبرادي نون، ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.
في المقابل تراجع فيلم الحركة "هوبس أند شاو" من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع، محققاً إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار، وهو من بطولة دوين جونسون، وفانيسا كيربي، وجيسون ستاثم، إلى جانب إدريس إلبا، ومن إخراج ديفيد ليتش.
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) بالمركز الثالث هذا الأسبوع مسجلاً 11.9 مليون دولار.
وجاء في المرتبة الرابعة الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الطيور الغاضبة" (ذا أنجري بيردس) بـ10.5 مليون دولار.
بينما تراجع فيلم الرعب والإثارة "قصص مخيفة تحكى في الظلام" (سكيري ستوريز تو تيل إن ذا دارك) من المركز الثاني إلى الخامس هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 10.1 مليون دولار.
والعمل من بطولة أوستن ابرامز، ودين نوريس، وإخراج أندريه أوفردال.
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