هند صبري في اجرأ تصريح حول فيلمها الاخير

تقدّم النجمة هند صبري دوراً مميزاً في فيلمها الأخير “الفيل الأزرق 2″، حيث تجسد شخصية فريدة عبيد المريضة النفسية القاتلة. واستطاعت “صبري” أن تحدث ردة فعل ايجابية جداً حول الدور الذي أدته.

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وشددت “صبري” في حديث مع “العربية.نت” ان أسباب كثيرة دفعتها لقبول دور المريضة النفسية القاتلة في الفيلم دون تردد أهمها أن الشخصية لم تجسدها في حياتها من قبل وثانيا لأن الفيلم ضخم والجزء الأول حقق نجاحًا ساحقاً كما أن فريق العمل كله بالنسبة لها عناصر جذب.

وأكدت “هند” أن الشخصية كانت مكتوبة ببراعة من المؤلف أحمد مراد، كما خضعت الى الكثير من جلسات العمل معه حتى خرجت الشخصية بهذه التفاصيل، وبالنسبة لمناسبة الفيلم للأطفال لا تعتقد أن كل الأطفال يمكنهم مشاهدته فهو مصنف فوق 12 سنة، وطبعا الفيلم يحتوي على قدر كبير من الخيال لذلك فلا تجد به مشكلة بشرط أن يراه الأطفال في السن المناسب بحسب ما صرحت لـ “العربية.نتط.

وفي أجرأ تصريح لها، كشفت هند صبري أن ابنتيها لم تشاهدا الفيلم لسبب واحد وهو أنهما صغيرتان جدًا على مشاهدة عمل له أبعاد وخيالات وفي السن الذي يناسبهما ويتيح لهما أن يفهما العمل بالتأكيد سأجعلهما يشاهدانه بكل ترحاب.