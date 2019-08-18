بسمة بوسيل تحتفل بميلاد تامر حسني

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اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
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""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت مصمّمة الأزياء المغربية بسمة بوسيل بعيد ميلاد زوجها المغنّي المصري تامر حسني الذي بلغ الـ 42 سنة من العمر. حيث نشر صورة عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيها خلال احتفالها بعيد ميلاده بحضور عدد من اصدقائهما بينهم الفنانين مي عمرو وزوجها محمد سامي. وعلقت كاتبةً: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي". كما ظهر قالب الحلوى في الصورة المرفقة والذي كُتِب عليه بالإنكليزية: "عيد ميلاد سعيد يا تيمو".
وعلى ما يبدو، فإن إحدى المعجبات بـ"حسني" رغبت بهدية مميزة له، حيث نشرعبر "خاصية الـSTORY على حسابه الخاص على "إنستغرام" صورة الشابة ميادة جميل التي حوّلت نفسها إلى شبيهته بعدما نجحت باستخدام أدوات التبرّج والرسم على الوجه لتحويل ملامحها إلى شبه تامر حسني الذي علّق كاتباً: "ميادة موهوبة جداً. حاولت تقرّب من ملامح تامر حسني بالرسم على وجهها".
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