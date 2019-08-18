شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رولا سعد تنتهى من تصوير كليب أغنيتها "دكان شلاطة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة اللبنانية رولا سعد من تصوير أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة"، التى ستطرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.
وأوضحت "رولا، أنها تجسد شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال، ما تضطر للعمل في دكان شلاطة الذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.
وطرحت رولا سعد، مؤخرًا، أغنية "اتقدم يا فرعون" التى صورتها كفيديو كليب وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى حققت نسب مشاهدة عالية تخطيت حاجز المليون خلال أسبوعين، والتى أهدتها للمنتخب المصرى ومحمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، والأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.
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