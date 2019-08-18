شكرا لقرائتكم خبر عن كايرو ستيبس تستعد لافتتاح مهرجان القلعة ببروفة أخيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع فرقة كايرو ستيبس حاليًا لمساتها الموسيقية الأخيرة على بروفاتها النهائية استعدادًا لافتتاح فعاليات مهرجان القلعة الموسيقى، بحفل جماهيرى فى الهواء الطلق على مسرح المحكى، فى تمام التاسعة مساء.

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كايرو ستيبس تحضر توليفة موسيقية للجمهور بقرابة الثمانية مقطوعات موسيقية من أشهر أعمالها، منها "شمس" و"ارابيسكان" و"سلطان"، فى أول إطلالة جماهيرية لها بالقاهرة بعد غياب قرابة 8 اشهر منذ، آخر حفلاتها فى ديسمبر المنصرم.

وتطلق الفرقة العالمية صافرة البداية لفعاليات النسخة الثامنة والعشرين من المهرجان الموسيقى العريق، الذى يعود هذا العام بوجبة غنائية دسمة بأكثر من أربعين حفلة على مدار أسبوعين، تضم نخبة من نجوم الطرب والموسيقى، منهم وهانى شاكر ومدحت صالح ومى فاروق.