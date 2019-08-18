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شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا ريتشى تطل بجزيرة سانت مارجريت بفستان سعره 455 جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صوفيا ريتشي" واحدة من أكثر النجمات اللاتى ركزت عليها المواقع الفنية الشهيرة وذلك بعد تواجدها مؤخرا مع سكوت ديسيك بالاحتفالات المستمرة بعيد ميلاد كيلي جينر في إيطاليا .
ونشرت صوفيا ريتشي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور التقطتاها في جزيرة سانت مارجريت و هي تستمتع بالجو المشمس، و ظهرت ريتشي في الصور و هي مرتديه فستان قصير من تصميم دار أزياء " Louisa Ballou " ووصل سعره إلى 455 جنيه استرلينى .
صوفيا ريتشي باطلالة براقة
صوفيا ريتشي باطلالة براقة
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