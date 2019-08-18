سلمي حايك مع زوجها فرانسوا هنري مرتديه فستان سعره 2500 جنيه استرليني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " سلمي حايك " واحدة من أكثر نجمات هوليوود أناقة، حيث ينتظرالمعنيين بالأزياء والموضة كل ظهور لها كونه يعد بمثابة مفاجأة . التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " أمس عدة صور للنجمة العالمية سلمي حايك البالغة من العمر 52 عام خلال توجهها لتناول وجبه العشاء بإحدي المطاعم الراقية مع زوجها الملياردير فرانسوا هنري بينولت ذو الـ ( 57 عام ) . ظهرت سلمي حايك مرتديه فستان فضفاض ذو أكمام طويلة من تصميم دار أزياء " Gucci " ووصل سعر التصميم إلي 2500 جنيه استرليني .

سلمي حايك

سلمي حايك Advertisements

سلمي حايك و زوجها

سلمي حايك و زوجها

سلمي حايك و زوجها

سلمي حايك و زوجها

سلمي حايك و زوجها

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