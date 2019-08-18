شكرا لقرائتكم خبر عن هل أطلقت مايلى سايروس Slide Away لصرف النظر عن حياتها الشخصية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من انفصالها عن زوجها النجم ليام هيمسورث، أطلقت النجمة العالمية مايلى سايروس أغنية جديدة وذلك قناتها الخاصة بموقع الفيديو يوتيوب، والأغنية تحمل اسم " Slide Away" واستطاعت الأغنية أن تحقق حتى الآن 4.2 مليون مشاهدة .

ومن الممكن أن يكون إطلاق مايلى سايروس لأغنية "Slide Away" فى هذا التوقيت تحديدا لكى تؤكد أنها تضع كل تركيزها الآن على حياتها المهنية، متجاهلة الفترة الصعبة التى تمر بها بانفصالها عن ليام، ولكى تجذب انتباه الصحف والمواقع الفنية ليتحدثوا عنها بشكل آخر بعيد عن أزمتها الأخيرة.