صور| نوال الكويتية تبعث رسالة لجمهور حفل لندن..وتستعد لحفل السودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

أحيت المطربة نوال الكويتية، أمس السبت، حفلاً غنائيًا، بالعاصمة البريطانية لندن.

ووجهت نوال، رسالة لجمهور حفلها بالأمس عبر حسابها على"إنستجرام"، قالت فيها:" جمهوري الحلو حبايبي، استمتعت بحضوركم أمس وتفاعلكم .. عسى الله لا يحرمني منكم .. أشوفكم قريب في حفل سودة عسير تاريخ ٣٠ أغسطس..أحبكم وايد" .

يذكر أن نوال أحيت حفلا الشهر الماضي، ضمن موسم جدة الغنائي يوم 29 يونيو، بحضور حشد كبير من جمهورها، قدمت خلالها باقة من أشهر أغانيها.