محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:
أحيت المطربة نوال الكويتية، أمس السبت، حفلاً غنائيًا، بالعاصمة البريطانية لندن.
ووجهت نوال، رسالة لجمهور حفلها بالأمس عبر حسابها على"إنستجرام"، قالت فيها:" جمهوري الحلو حبايبي، استمتعت بحضوركم أمس وتفاعلكم .. عسى الله لا يحرمني منكم .. أشوفكم قريب في حفل سودة عسير تاريخ ٣٠ أغسطس..أحبكم وايد" .
يذكر أن نوال أحيت حفلا الشهر الماضي، ضمن موسم جدة الغنائي يوم 29 يونيو، بحضور حشد كبير من جمهورها، قدمت خلالها باقة من أشهر أغانيها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| نوال الكويتية تبعث رسالة لجمهور حفل لندن..وتستعد لحفل السودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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