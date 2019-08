"good boys" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "good boys" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، وفقًا لوكالة "رويترز". والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

في المقابل، تراجع فيلم الحركة Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw، إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، محققًا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار. والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة lion king بالمركز الثالث هذا الأسبوع مسجلاً 11.9 مليون دولار، وجاء في المركز الرابع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة the angry birds، محققًا 10.5 مليون دولار

وتراجع فيلم الرعب والإثارة "Scary Stories to Tell in the Dark"، من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.1 مليون دولار. والفيلم بطولة أوستن ابرامز ودين نوريس ومن إخراج أندريه أوفردال.​