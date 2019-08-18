محمد رمضان يخفض أسعار تذاكر حفله المقبل بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تخفيضه لأسعار تذاكر حفله بالساحل الشمالي، المقرر أن يحييه يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس فى جولف بورتو مارينا.

ونشر رمضان، صورة عبر حسابه على"إنستجرام" وعلق قائلاً: " أقوى حفلة في الساحل، الجمعة اللي جاية ٢٣أغسطس في جولف بورتو مارينا.. علشان خاطر الحبايب، خلينا التذاكر تبدأ من ٢٠٠جنيه .. ثقة في الله هندهش جمهورنا".

يذكر أن محمد رمضان يشارك في سباق أفلام العيد بفيلم الكنز 2" من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل ‏وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.‏