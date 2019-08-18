الديفا ورانيا يوسف ورجاء الجداوي.. فنانات اعترفن بأعمارهن الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يخشى العديد من النجمات الإفصاح عن أعمارهن الحقيقية، خوفًا من الشعور بتجتزهن سن الشباب أو حصرهن في أدوار بعينها، لكن بعض من هؤلاء يدركن جيدًا أن العمر ليس سوى مجرد رقم ولا يخجلن من قول ذلك، ولعل أبرزهن الفنانة المغربية سميرة سعيد.

حلت الديفا ضيفة على برنامج "توأم روحي"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني "نيشان"، وخلال الحلقة تطرقت إلى الحديث عن عمرها الفني، مؤكدةً أنه "40 عامًا". وردًا على السؤال عن عمرها الحقيقي قالت سعيد: "أنا الآن أبلغ من العمر ستين سنة وفي طريقي لـ61".

هذه الجراءة أعجب رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بإطلالة الديفا، مؤكدين أنها تبدو أصغر من سنها بكثير.

الخليج 365 يستعرض لكم في السطور التالية فنانات سبقن سميرة سعيد في الاعتراف بأعمارهن الحقيقية:

سماح أنور

كشفت الفنانة سماح أنور عن عمرها الحقيقي، خلال لقاء مع الإعلامية رغدة شلهوب عام 2016، وقالت إنها تبلغ 52 عامًا، أي أن عمرها الآن 55 عامًا.

رانيا يوسف

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الفنانة رانيا يوسف أيضًا لم تخجل من الإفصاح عن عمرها، وهو ما ظهر جليًا في أكثر من لقاء أجرته. أخر تلك اللقاءات عندما حلت ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، العام الماضي، وأكدت أن عمرها 44 عامًا، أي أنها في عامها الـ45 حاليًا.

وعد

خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" عام 2017، قالت الفنانة وعد إنها تبلغ 40 عامًا، أي أنها في الـ42 من عمرها حاليًا.

رجاء الجداوي

كشفت الفنانة رجاء الجداوي بشكل غير مباشر عن عمرها أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي، وقالت إنها في العام 1958 كانت تبلغ من العمر 15 عامًا أي أنها حاليًا تبلغ 75 عامًا.