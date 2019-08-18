محمد علاء لـ"الخليج 365": السينما هي التاريخ ومقولة "التليفزيون بيحرق الممثل" حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد علاء إنه يتمنى التركيز الفترة المُقبلة على العمل في السينما، وإن في حال تحسن الوضع السينمائي سيتخذ قرارًا بالابتعاد عن الدراما التليفزيونية.

وأضاف علاء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أعتبر أن العمل في التليفزيون طاقة مهدرة، ولو السينما رجعت تاني مش هشتغل دراما، السينما تاريخ ومقولة إن التليفزيون بيحرق الممثل حقيقية جدًا، لأن المسلسلات بتستهلك الفنان وتلاقيه بيقدم ألف و200 مشهد في العمل الواحد، وكل سنة نفس الطريقة هيعمل ايه في السينما جديد".

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وكشف علاء عن استعداده للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، لافتًا إلى أن الاتفاق من البداية كان على تقديم جزأين وبعد نجاح الأول بدأ القائمون على شبكة قنوات mbc التفكير في تقديم جزء ثالث.

وأشار إلى أن مسلسل "حرملك" حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الدول العربية، وكان رقم واحد في "سوريا ولبنان والسعودية"، لكن لم يشاهده الجمهور المصري.

شارك محمد علاء في السباق الرمضاني المنقضي بأكثر من عمل: "حرملك"، "قمر هادي" وكضيف شرف في "زي الشمس".