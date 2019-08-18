بالصور.. ليلى علوي تستعيد ذكريات "حديث الصباح والمساء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعادت الفنانة ليلى علوي، ذكريات مشاركتها في بطولة مسلسل "حديث الصباح والمساء"، ونشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، لعدد من مشاهد المسلسل.

وعلقت: "أوقات الفنان بيعمل عمل بيكون مقتنع بيه وحابه وكل حاجة، لكن طعم الإحساس والحب والتقدير ده بيختلف تماماً بعد العرض على الجمهور، وبيختلف أكتر بعد سنين كتير، بيحس فيها الفنان بالفخر والسعادة، وإنه كان جزء من عمل كبير وقيّم زي ده".

وتابعت: "المسلسل عن رواية لواحد من أهم كتاب العرب العظيم نجيب محفوظ، وسيناريو متقن وإستثنائي لأستاذ محسن زايد، ده هو بالظبط اللي بيحصل لي وبحس بيه مع كل إعادة وإعجاب وإشادة بمسلسل حديث الصباح والمساء، وشخصية هدى هانم العطار، اللي أصبحت واحدة من أقرب شخصياتي وأعمالي لقلبي".

مسلسل "حديث الصباح والمساء" ضم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم ليلى علوي، عبلة كامل، دلال عبدالعزيز، توفيق عبدالحميد، خالد النبوي، طارق لطفي، محمود الجندي.