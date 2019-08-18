تراند اليوم : مروع.. صور لفنانة شهيرة "عارية" داخل مشرحة...

في مشهد يحبس الأنفاس ظهرت صور جديدة للنجمة مارلين مونرو في المشرحة بعد أن أخفاها المصور الذي التقطها 6 عقود بعد وفاة الفنانة الشهيرة.

وبحسب ما تم تداوله فإنه من المقرر أن يتم عرض هذه الصور لأول مرة في فيلم وثائقي على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، خلال مقابلة مع نجل المصور الذي التقط صورا لأيقونة هوليوود داخل مشرحة في لوس أنجلوس.

وروى لي وينر كواليس الصور التي التقطها والده، منوها كيف تسلل إلى مقر الطبيب الشرعي بعد ساعات فقط من العثور على مارلين ميتة في سريرها، يوم 4 أغسطس 1962.

وتابع قائلا : استخدم والدي زجاجتي سكوتش كحول للدخول إلى منطقة محظورة، حيث عرض الشراب على اثنين من الحراس، حيث قام بتصوير 3 أفلام وأرسلها إلى مجلة LIFE، بما في ذلك صورة أظهرت إصبع قدم مونرو بعد وفاتها، وعرضت هذه الصور في جميع أنحاء العالم، إلا أنه كانت هناك صور لم يتم الكشف عنها.

كما أشار إلى أن والده صوّر فيلمين آخرين يحتويان على صور لجثة مونرو عارية.

وكشف قائلا: آخر فيلمين كانا يحويان على صور تتعدى إصبع القدم، وعاد إلى الاستوديو الخاص به وقام بمعالجتها وفحصها، ثم وضعها بسرعة في صندوق إيداع آمن ، ولم ينشرها بسبب أن هذه الصور لم تكن مناسبة للاستهلاك العام وقتها.