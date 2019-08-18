محمد رمضان يستعد لتقديم عمل مسرحي جديد من إخراج تامر كرم

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة جمعته بالمخرج تامر كرم، وذلك عقب إعلان الأخير عن استعداده لإخراج مسرحية غنائية من بطولة رمضان، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يشار إلي أن العرض المسرحي الذي يستعد رمضان
يذكر أن أخر أعمال المخرج تامر كرم هي مسرحية "الملك لير"، التي تُعرض على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، هبة مجدى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، أحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمى.
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