بالصور.. منة فضالي برفقة نجوم الفن في الساحل الشمالي

ظهرت الفنانة منة فضالي برفقة نجوم الفن، أثناء قضاء إجازتها الصيفية، في الساحل الشمالي وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يشار إلى أن الفنانة منة فضالي تشارك في بطولة فيلم "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل مننضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منى منير، أيمن كشك، تامر أمين، عبير صبري، مصطفى هريدي، إيمي إسلام، إيهاب فهمي، إيمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبدالعزيز، أيمن كين.
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