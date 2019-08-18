روج الفنان محمد رمضان لحفله القادم بالساحل الشمالي، وكشف الستار عن الكثير من المفاجآت المدهشة لجمهوره تحت شعار "أقوي حفل بالساحل"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

أعلن رمضان عن تخفيض أسعار التذاكر إلي 200 جنيه فقط وتجهيز مكان الحفل ليسع 200 ألف شخص من الجمهور، والتعاقد مع أفضل شركات الأمن بالتعاون مع رجال الشرطة لحماية السيدات والفتيات، ومن أجل تنظيم أفضل للحفل.

جدير بالذكر أن الحفل وسف يقام في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، مساء يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري.



"إنستجرام".أعلن رمضان عن تخفيض أسعار التذاكر إلي 200 جنيه فقط وتجهيز مكان الحفل ليسع 200 ألف شخص من الجمهور، والتعاقد مع أفضل شركات الأمن بالتعاون مع رجال الشرطة لحماية السيدات والفتيات، ومن أجل تنظيم أفضل للحفل.جدير بالذكر أن الحفل وسف يقام في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، مساء يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد رمضان يدهش جماهيره بمفاجأة غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.