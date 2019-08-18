شارك الفنان عمرو عبد الجليل جمهوره بصورة تجمعه بشخصية "الشايب" والذي يجسدها الفنان آسر ياسين، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهر فيها برفقه الفنان سيد رجب في بوستر ترويجي لفيلم ولاد رزق 3 معلنًا عن مشاركته في الفيلم لصيف 2020. عن مشاركته في الفيلم لصيف 2020. وتفاعل جمهور الفنان عمرو عبد الجليل مع الصورة ومنهم الفنان أحمد فهمي قائلًا: "مبروك يا صاحبي". Advertisements وظهر "آسر" خلال نهاية أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، بشخصية فيلمه الجديد "الشايب"، حيث فاجأ جمهوره بكشفه عن شخصية فيلمه والتي تحمل نفس الاسم، خلال أحداث العمل، وشارك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام". الجديد "الشايب"، حيث فاجأ جمهوره بكشفه عن شخصية فيلمه والتي تحمل نفس الاسم، خلال أحداث العمل، وشارك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام". واستقر صناع العمل على "ولاد رزق 3"، والذي من المقرر أن يتم طرحه في 2020، من إنتاج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني ويشاركه كريم أسامة وإخراج حسين المنباوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو عبد الجليل ينضم لأسرة "ولاد رزق 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.