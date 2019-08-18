بالفيديو.. أحلام توجه رسالة لجمهورها بعد نجاح حفلها

وجهت الفنانة أحلام رسالة لجمهورها، بعد نجاح حفلها في منطقة أبها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "ليلة كانت مثل الحلم ، غمرتوني بمحبتكم اهل ابها و السودة ، شكرا من القلب لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل". ". يذكر أن الفنانة أحلام إحيت يوم Advertisements الجمعة الماضي حفلًا غنائيًا ضخم على مسرح طلال مداح في أبها بالمملكة العربية الجمعة الماضي حفلًا غنائيًا ضخم على مسرح طلال مداح في أبها بالمملكة العربية السعودية ، وتألقت خلاله بباقة من أجمل أغانيها.

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