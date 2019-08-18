بعد مرور 10 سنوات.. عمرو سعد يكشف كواليس "دكان شحاتة"

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بعض ذكرياته الخاصة من كواليس فيلم "دكان شحاتة"، الذي قام ببطولته قبل عشر سنوات من الآن، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فنشر سعد صورة من المشهد الشهير بعد وفاة والده في فيلم "دكان شحاتة"، وعلق عليها: "يومها طلبت من المخرج إني أركز لوحدي تمامًا وهو في نفس الوقت بدأ يحضر المشهد وطلب من الجميع الهدوء .. أخدت ساعة تقريبًا لغاية ما هزيت رأسي إني جاهز

واتحركت ناحية مكان التصوير وفجأة وأنا في الطريق شوفت الدكان المقفول لقيت نفسي باتحرك زي المسحور ناحيته".

وتابع: "المخرج خالد يوسف فهم بسرعة إن في حاجة هاتحصل وقرب ناحيتي وبص بهدوء وقاللي عاوز إيه.. شاورت علي الدكان المقفول ورغم إنه كان جاهز لمشهد في مكان تاني إلا أنه جري بسرعة وحرك كل اللوكيشن والإضاءة ناحيتي وصرخ للكاميرا تدور بسرعة وصور فعلا

المشهد ده".وأضاف عمرو سعد: "النهاردة عدي عشر سنين علي اليوم ده وطول الوقت الناس بتفكرني بالمشهد ده وكأنه خرج من ذاكرتي لذاكرتهم هما وهو ده اللي طول الوقت باتمناه وبادعي ربنا إني أعمل حاجة تعيش ويفتكرها الناس بعد ما أكون مشيت أو توصل بصدق.. دعواتكم إني أعرف أعمل ده والمشاهد اللي تعبت فيها تكون جزءًا من الذاكرة مش تبقي لحظة وخلاص.. دكان شحاتة".يذكر أن فيلم "دكان شحاتة" من بطولة عمرو سعد، محمود حميدة، هيفاء وهبي، غادة عبدالرازق ، عمرو ‏عبد الجليل، صبري فواز، محمد كريم، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج خالد يوسف.