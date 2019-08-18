شاهد.. بإطلالة سوداء راندا البحيري تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة راندا البحيري، في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صورة بإطلالة سوداء، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". الصور و الفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن الفنانة راندا البحيري تشارك في بطولة فيلم "أسوار عالية"، وهو من تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام عيسوي، وبطولة كل من فيلم "أسوار عالية"، وهو من تأليف أمل عفيفي، وإخراج هشام عيسوي، وبطولة كل من رانيا يوسف ، أحمد العوضي، محمد خميس، ياسمين رحمي، محمد عطية.

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