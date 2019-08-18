فيديو.. حسين الجسمي يكسر حاجز المليون الثاني بأحدث أغانيه مهم جدًا

حققت أحدث أغاني المطرب الإماراتي حسين الجسمي "مهم جدًا"، 2 مليونًا و 556,119 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أسبوع علي طرحها، عبر قناته الرسمية

بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن أغنية "مهم جدًا"، من كلمات أحمد الصانع، رؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر حسام كامل.يذكر أن أخر أعمال حسين الجسمي، هي أغنية "أعز الناس"، التي طرحها في شهر يونيو الماضي، من ألحانه، و أشعار سلطان بن محمد، وتوزيع حسام كامل.