أصاله تلتقي الجمهور السعودي في موسم الطائف أخر أغسطس

تلتقي المطربة أصاله بالجمهور السعودي، من خلال حفل غنائي تُحييه علي خشبة مسرح عكاظ، ضمن حفلات موسم الطائف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس الجاري.
ومن المقرر أن تشدو أصاله خلال الحفل، بباقة من أشهر أغانيها التي يعشقها الجمهور بالسعودية ويتفاعل معها، منها "شف اعذر، ذاك الغبي، يوم الرحيل،
يذكر أن أصاله طرحت مؤخرًا أغنية "مبقاش سر"، ضمن ألبومها الجديد "فى قربك"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع و ميكس فهد.
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