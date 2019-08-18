الماكياج يغير شكل الفنانة انتصار تمامًا.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
نشرت الفنانة المصرية انتصار صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».
انتصار ظهرت في الصورة بلوك مختلف، حيث وضعت ماكياج غير من ملامحها بشكل كبير، وبدت أصغر سنا.
الفنانة المصرية ظهرت في الصورة وهي ترتدي ملابس شخصيتها في مسرحيتها الجديدة «ريا وسكينة»، والتي يتم عرضها على مسرح الإسكندرية.
المسرحية من بطولة بدرية طلبة والفنان حمدي الوزير، وتلقت الفنانة عدد كبير من التعليقات على الصورة، ولاحظ الفانز تغير شكلها بصورة كبيرة بسبب الماكياج، وتمنوا لها النجاح في مسرحيتها الجديدة.
وكانت انتصار، قد قدمت مؤخرا مسرحية “يعيش أهل بلدي” على خشبة المسرح القومي، وشاركها في بطولتها أحمد سلامة ومحمد رضوان.
الفنانة المصرية انشغلت أيضا بتقديم البرامج التليفزيونية، حيث شاركت في تقديم برنامج «نفسنة»، مع انتصار وهيدي كرم، وأثارت الجدل بتصريحاتها.
انتصار كان آخر أعمالها في السينما «آخر ديك في مصر»، مع هالة صدقي ومي عمر وملك قورة ومحمد سلام، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.
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