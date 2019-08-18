عابد فهد يجدد عهد الهوى مع زينة يازجي في سانتوريني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر الفنان السوري عابد فهد في أجازة رومانسية رافق فيها زوجته، الإعلامية زينة يازجي، وذلك إلى جزيرة سانتوريني اليونانية.

عابد وفهد حرصا على مشاركة محبيهما بصور ولقطات مميزة من أجواء أجازتهما، حيث البحر والطبيعة الخلابة والهواء الطلق، وهو ما عكس استمتاع الزوجين بوقتهما هناك، حيث تمنى فانز الثنائي للنجمين أجازة سعيدة وممتعة مليئة بالحب والرومانسية.

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يُذكر أن عابد وزينة احتفلا بزفافهما عام 2002 بعد قصة حب قوية جمعتهما، وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما «تيم وليونا».

من ناحية أخرى، شارك عابد فهد في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «دقيقة صمت» أمام ستيفاني صليبا، فايز قزق، خالد القيش، أندريه سكاف، وغيرهم، والعمل من سيناريو سامي رضوان، وإخراج شوقي الماجري، بالإضافة لمسلسل «عندما تشيخ الذئاب» المأخوذ عن رواية للكاتب الأردني الراحل جمال ناجي، ومن إخراج عامر فهد، ويشارك عابد في بطولته، سلوم حداد، إضافة إلى سمر سامي وأيمن رضا وفادي صبيح وديما حايك ومحمد حداقي وهيا مرعشلي وغيرهم.