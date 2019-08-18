ريهام عبدالغفور في لقطة رومانسية مع زوجها وتوجه نصيحة للفتيات.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها في صورة لها مع زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

الصورة ظهرت فيها ريهام مع زوجها أثناء حضورهما واحدة من السهرات، وكتبت معلقة: «تزوجي من الشخصي الذي تستطيعين مشاركته في كل شيئ الشخص الذي يستطيع أن يجعلك سعيدة».

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جمهور ريهام عبدالغفور تغزل في صورتها مع زوجها من خلال عدد كبير من التعليقات، وتمنى لها الفانز السعادة الزوجية.

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها الأول ووالد ابنها “يوسف” بسبب الخيانة، وبعده تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه طفل.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، والذي تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن مسلسل إيطالي.

والعمل من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داوود، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.