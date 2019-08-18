قميص محمد رمضان الشفاف يعرضه للسخرية..صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري محمد رمضان، حالة جدل واسعة بعد مشاركته في حفل زفاف نجل شقيق المنتج أحمد السبكي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

واختار محمد رمضان، لإطلالته خلال الحفل قميص أسود شفاف يكشف عن ملامح جسده كاملة، وهو الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات ووصفه البعض بالغربية والغير مناسبة، ووصفها البعض الأخر بأنه استمرار في عرض جسده خاصة أنه يتعمد الظهور بصدر عاري في كل أغانيه والحفلات التي قدمها.

من ناحية أخرى، احتفل محمد رمضان بتخطي أربع أغاني له المئة مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهي “نمبر وان”، والملك، ومافيا، واللهو الخفي”.

ويستعد محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي جديد يوم 23 أغسطس في جولف بورتو مارينا، وطرحت تذاكر الحفل على 4 فئات وجاءت أسعار الفئة الأولى بمبلغ 1000 جنيه، والثانية بمبلغ 750 جنيها، والثالثة بمبلغ 500 جنيه، والرابعة بمبلغ 200 جنيه مصري.

يذكر أن آخر أغاني محمد رمضان كليب «إنساي» الذي يجمعه مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وحق نجاحا كبيرا، بعد أن تم طرحه على «يوتيوب» يوم 18 يوليو الجاري، وتجاوزت حاجز 77 مليون مشاهدة، حيث حققت 78 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».