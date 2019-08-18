7 أشرار أثاروا رعب المشاهدين في صيف 2019

مع حلول فصل الصيف يزداد الإقبال على مشاهدة الأفلام بمختلف أنواعها، ومن أهم مميزات صيف 2019 أن أفلامه حظيت بمشاركة كبيرة من الأبطال الأشرار الذين استطاعوا أن يحفروا أشكالهم وأسماءهم في ذاكرة المشاهدين، فنجد أن بعضهم استغل قوته لهزيمة أبطال الفيلم مثل "ثانوس"، والبعض الآخر استخدم دهاءه وشره لفرض سيطرته مثل "جعفر".

موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أهم أشرار أفلام هوليوود في صيف 2019.

1- جعفر (Aladdin)

بعينين غاضبتين وملامح وجه قاسية، نجح الممثل مروان كنزاري في إحكام تجسيد شخصية جعفر من فيلم Aladdin "علاء الدين"، الذي كان يحلم بزواجه من الأميرة ياسمين للسيطرة على مملكتها، إلا أن "علاء الدين" وقف في طريق أحلامه التوسعية.

2- سكار (The Lion King)

بقيادة المخرج جون فافرو، قدّم الممثل الإنجليزي الفائز بالأوسكار جيرمي أيرونز شخصية الأسد سكار الذي يعد واحدا من أشهر أشرار السينما الأجنبية، بقوة وصوت معبر.

وسكار هو شخصية مروعة ومخيفة تحاول اقتناص الملك من براثن الأسد سيمبا، بعد نجاحه في قتل والده موفاسا بالتحالف مع مجموعة من الضباع الشرسة.



3- بريكستون (Hobbs & Shaw)

يقدم الممثل الإنجليزي إدريس ألبا واحدا من أكثر أدواره شعبية بشخصية "بريكستون" من فيلم "هوبز أند شو"، المشتق من سلسلة "فاست أند فيوريس".

ويعتنق بريكتسون مبادئ تدميرية شريرة، إلا أن كلا من دواين جونسون "شو" وجيسون ستاثام "هوبز" ينجحان في إنقاذ العالم من شروره.

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4- ثانوس (Avengers: Endgame)





صنع الشرير ثانوس "جوش برولين" لنفسه مكانة كواحد من أقوى أشرار السينما الأمريكية على الإطلاق بعد نجاحه في قتل نصف سكان كوكب الأرض، ولذلك كان من الغريب أن نراه بهذا الضعف في بداية فيلم "أفنجرز: إندجيم".

وبمرور الوقت استعاد "ثانوس" قوته محاولًا إنهاء مهمته وقتل نصف الكائنات الحية من جديد، ونجح فيلم "أفنجرز: إند جيم" أن يحفظ لنفسه مكانًا في قائمة أعلى الأفلام إيرادا في تاريخ السينما العالمية.

5- ميستريو (Spider-Man: Far From Home)

لعب الممثل الأمريكي جايك جيلنهال دورًا ممتازًا في أحدث أفلامه "سبايدرمان: بعيدًا عن الوطن"، إذ قدم شخصية مزدوجة لشرير انحاز لجانب الأبطال الخارقين ليخدع "سبايدرمان" ويجبره على التخلي عن أسلحته الخارقة، إلا أن مساعيه الشريرة انهارت في النهاية.

6- تشاكي (Child's Play)

بعد غياب دام عقودا، عادت الدمية القاتلة "تشاكي" إلى دور العرض السينمائية من جديد، محافظةً على نواياها التدميرية بتجديد بسيط على الحبكة القديمة.

و"تشاكي" هي دمية قاتلة بها خطأ تكنولوجي في تصنيعها جعلها مصممة للقتل، مستغلة براءة مالكها الطفل "أندي" لتحويل حياته إلى جحيم.

7- سو آن (Ma)

تقدم الممثلة الأمريكية الفائزة بالأوسكار أوكتافيا سبنسر، في فيلم "ما" واحدا من أدوار الرعب القليلة في مسيرتها الفنية.

وتلعب "سبنسر" دور "سو آن" التي تمتلك حقداً خفياً تجاه مجموعة من المراهقين، وتطمح لتدمير حياتهم دون أن تكشف نواياها الخبيثة.

