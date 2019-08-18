نجوى كرم تُحيي ختام مهرجان الفحيص في الأردن وتغني "ملعون أبو العشق" 4 مرات

أحيت الفنانة نجوى كرم ختام مهرجان الفحيص في الأردن يوم أمس الجمعة 16 آب/ اغسطس، بحفل جماهيري ضخم حضره أكثر من 6 آلاف شخص.

حفل امتزج بين نجاح الاستمرارية ونفحة من مجد الماضي، فكانت ليلة استثنائية تحييها كرم بعد غياب 24 عامًا عن المهرجان، الذي تشارك فيه للمرة الثانية.

تفاعل الجمهور مع أغنيات كرم ، ورقص معها، وصفّق قرابة الساعتين من الوقت. أطرب بصوتها، وأطربها بتفاعله وحماسه، غنّت قديمها وجديدها من مكتبتها الفنية الغنية، تنوعت من ميدلات، مواويل، عتابا، كما خصَت الفحيص بموال جاء فيه: تبلغت دعوة كريمة من رباع الناس كرامة أهل النشامة جيت ألبيها وحملت غصن الأرز من موطني لبنان ولفحيص جايي خلود المجد إهديها.



كما أعادت "ملعون أبو العشق" 4 مرات على المسرح بعد عاصفة الجمهور بإعادتها في كل مرّة تنتهي من تأديتها، كما أدت أغنية "كتير حلو" بإحساس عال جدا مع تفاعل قوي من جمهورها، الذي كان الكورال الدائم في جميع أغانيها.

وكانت إدارة المهرجان قد طبعت نسخة إضافية من تذاكر حفل نجوى بعد نفاد الطبعة الأولى بأيام قليلة، ولاحقًا نفدت جميعها قبل أسابيع من يوم الختام على عكس باقي الحفلات، كما صرَح المنظمون الذين كانوا يعوّلون على هذا الحفل بنجاحه وجماهيريته، وإبراز مهرجان الفحيص بالشكل الذي يستحقّه على خارطة المهرجانات العربية.

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ومع كل حفل او نشاط تقوم به كرم، فقد تصدّرت "التراند" في لبنان على موقع "تويتر" بإسم "#نجوى كرم في_الفحيص.

كما قدمت إدارة المهرجان لها هدية رمزية تكريمية، عبارة عن مجسَم حصان، تقديرا لنجوميتها، فردت نجوى "هذا حصان العز عزيتوني الله يعزكم".

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