سميرة سعيد تكشف عمرها في "توأم روحي"

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""الخليج 365"" من بيروت: تحلّت الفنانة سميرة سعيد بالجرأة المُلفتة في موقفٍ تخشى مواجهته معظم النساء خلال حديثها في برنامج توأم روحي مع الإعلامي نيشان. حيث أكدت أنها متصالحة مع نفسها وعمرها الذي لم تتردد بكشفه على العلن. وقالت في ردها على مضيفها: "أنا بغنّي من 40 سنة، وأنا دلوقتي عندي 60 سنة وداخلة على الـ 61".

فيما يلي الرابط المصوّر من الحلقة:

وكان مُلفتاً ما قالته خلال الحلقة أنها لا تحب تضييع الوقت في المعارك الفارغة أو مع ممن يختلقون المشاكل حتى تتكلم الناس عنهم. بل تملك الوقت للناس الذين تحبهم والفن الذي تهتم به. مؤكدة على أنها لا تريد أن تجمع مروحة معجبين مبنية على المشاكل والمواجهات، بل تحب أن تجمع المحبين لفنها. ونشرت هذا المقطع من حديثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وجهة نظر":

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