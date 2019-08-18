شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعد لتقديم مسرحية غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد رمضان، لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، حيث أعلن الأخير عن استعداداته لعمل "ميوزيكال شو" يقوم ببطولته الأسطورة، ونشر صورة تجمع بينهما، وانهالت التعليقات بالتهانى لهما.

يشار إلى أن المخرج تامر كرم يعرض مسرحية "الملك لير"، للنجم الكبير يحيى الفخرانى، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة هبة مجدى وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمى على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس.

وتعد المسرحية الغنائية التى يستعد لها رمضان الفترة المقبلة هى العمل المسرحى الثانى بعد تقديمه مسرحية "أهلاً رمضان" التى عرضت لمدة 3 سنوات على المسرح، من بطولة رمضان والفنانة روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.