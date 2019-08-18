شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا وأورتيجا يتصدران تريند يوتيوب بـ"تراك جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الثنائى أوكا وأورتيجا، أغنية جديدة لهما بعنوان "تراك جديد" من ألبوم "سلامو عليكو"، عبر القناة الرسمية لهما عبر موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية فى يومين أكثر من 300 آلاف مشاهدة، وتصدرت تريند رقم 1 على اليوتيوب.

الأغنية الجديدة من ألبوم "سلامو عليكو"، وهى من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، وهندسة صوتية: أورتيجا وجورج يعقوب، وطرح مؤخرًا ثنائى أغانى المهرجانات "أوكا وأورتيجا"، أغنية جديدة بعنوان" لغة العيون"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد الفنان، وألحان فيلو، ومحمد الفنان، وأورتيجا، وتوزيع أوكا وتصوير إبراهيم السماك.