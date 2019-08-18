شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تكشف كواليس لقائها مع جيهان نصر بعرض "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هبة مجدى عن كواليس لقائها مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعد عرض مسرحية "الملك لير" أول أمس الجمعة، بمسرح كايرو شو فى احد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، حيث نشرت هبة صور تجمعها بـ جيهان نصر وأبنائها بعد انتهاء عرض المسرحية، ولاقت الصور انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة وأن جيهان من زواجها قبل 22 عاماً وظهورها أصبح نادراً جداً.



جيهان نصر وهبة مجدى

وأوضحت هبة مجدى لـ"الخليج 365" أنها لم تكن تعلم سواء هى أو أبطال المسرحية بحضورها العرض، وإنما حجزت تذاكرها عبر ادارة المسرح تليفونياً، مضيفة:"فوجئت بتواجدها مع الجمهور أثناء تحيتى لهم بعد انتهاء العرض وعندما شاهدتها وسط الجمهور لم أعرفها سريعاً وبالتدقيق جيداً كما سألت رانيا فريد شوقى "مش دى جيهان نصر؟" وتأكدنا وغمرت الفرحة وجهى وحيتها بحرارة وقلت لها من على المسرح أنا بحبك أوى".

وأشارت هبة إلى أن جيهان نصر استغلت الاستراحة فى نصف العرض ودخلت لزيارة النجم الكبير يحيى الفخراني، ولكن بعد العرض ومعرفتى بوجودها دخلت لى فى حجرتى بالمسرح وكنت سعيدة للغاية لأنها بالنسبة لى من الفنانات المفضلات هى وشريهان، والمفاجأة بالنسبة لى كانت عندما طلبت التصوير بصحبة ابنائها معى فكان ردى "أنا أصلاً اللى عاوزة أتصور معاكى" وبالفعل التقطنا بعض الصور التذكارية".



جيهان نصر وابنائها وابنة اختها مع هبة مجدى

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وتابعت هبة :"جيهان نصر لديها ابنتين وولد، أما البنت الثالثة التى تواجدت معها فى ابنة أختها والحقيقة أنى وجدتها انسانة بسيطة ولطيفة ومتواضعة جداً، وعندما التقطنا الصور التذكارية كنت أريد أن أحتفظ بها لنفسى ولكن وجدتها لا تمانع اذا نشرتهم على السوشيال ميديا أخبرتنى أنها تعلم أن هذه الصور ستثير ضجة فور نشرها وهذا ما حدث بالفعل.

وابتعدت جيهان نصر عن الفن منذ زواجها من الملياردير السعودى سعود الشربتلى عام 1997، بعدما شاركت فى بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات، وقدمت دور البطولة فى أكثر من عمل منها "المال والبنون 2"، "من الذى لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"، وفى السينما قدمت عددا من الأفلام منها "الكيت كات"، و"الحب فى طابا"، و"البحث عن توت عنخ آمون".