شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..تعرف علي الموعد الرسمي لبدء عرض مسلسل Silicon Valley والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات HBO عن تحديد موعد العرض الرسمي لمسلسل Silicon Valley بموسمه السادس والأخيروالذي يتكون من 7 حلقات، حيث يبدأ العرض في 27 أكتوبرالقادم وهوالعمل الذي استطاع أن يحقق شعبية كبيرة بمواسمه السابقة .

مسلسل Silicon Valley فكرة مايك جادج وجون أتلشولروديف كرينسكي، وشارك في بطولة الجزء السادس كل من نانديني بابات وجوش برينروسوزان كراير وديفيد ال كينج واندريا لاريو ومارتين ستارومات روس وكريس ويليامزوغيرهم .





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