شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة فركش تصوير الحدوتة الثانية من "نصيبي وقسمتك3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة هنا شيحة من تصوير الحدوتة الثانية من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" التى تحمل عنوان "اتفضلوا فى الصالون"، وتجسد هنا شيحة شخصية دارين التي تعمل رسامة خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف.

ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.

واعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

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حكاية "اتفضلوا فى الصالون" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة هنا شيحا ، فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.