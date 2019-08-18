هند صبري تُؤكِّد على أنّ فيلم "الفيل الأزرق 2" يعدّ تجربة مُهمَّة

أكدت الفنانة هند صبري، على أنّ مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقا. وقالت هند صبري، في تصريحات صحافية الأحد، إنها سعيدة للغاية بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، وهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة إليها، مضيفة أن ما حمّسها للمشاركة أن كل العناصر في الفيلم مميزة سواء النص الجيد والمخرج والزملاء المشاركين، وكل هذه الأمور أسعدتها كثيرا، مؤكدة عدم تخوفها من المشاركة على الرغم من عدم مشاركتها من قبل في الجزء الأول. وأضافت صبري أن نجاح الجزء الأول ووجود مخرج قوي وسيناريست جيد وأبطال كبار، كل هذه عناصر نجاح للعمل الفني.

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أحمد صلاح حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ هند صبري والأخيرة ترد بقوة وحقق الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" ترتيبا متقدما منذ عرضه في دور السينما، حيث احتل المركز الثاني في قائمة أفلام عيد الأضحى ونجح في تحقيق إيرادات تجاوزت 75 مليونا خلال 24 يوما منذ طرحه في دور السينما. ويشارك في بطولة "الفيل الأزرق 2" كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وأحمد خالد صالح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وولاء الشريف، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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