بوراك أوزجفيت يروي التفاصيل التي أدت إلى تغير جسد زوجته فهرية أفجين

قال الممثل التركي بوراك أوزجفيت، إن زوجته الفنانة فهرية أفجين جميلة في كل حالاتها لدرجة أن عشقه لها يتضاعف كل يوم، وذلك ردا على حملة طالتها بسبب ظهورها بوزن زائد بعد ولادة طفلهما.

وحظيت الممثلة بتعاطف كبير وساندتها ممثلات تركيات وأطلق برنامج "الصفحة الثانية" الذي يعرض على قناة "دي" التركية هاشتاغ بعنوان "فهرية جميلة جدا"، لم يتصدر الترند في تركيا فحسب، بل وصل إلى الترند العالمي.

ولا تزال الممثلة أفجين حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها الأخير بوزن زائد وتعرضها لحملة تنمر من البعض، وقيام عدد من المشاهير بدعمها، لكن الدعم الأكبر جاء من زوجها الممثل بوراك أوزجقيت الذي صرح لموقع "سي إن إن" تركيا، يوم أمس السبت بأن زوجته فهرية جميلة في كل حالاتها لدرجة أن عشقه لها يتضاعف كل يوم.

وانتشرت صور أفجين على نطاق واسع لتنطلق حملة من التعليقات الطريفة حول التغيرات التي طرأت على الممثلة التي تعتبر إحدى أجمل نجمات تركيا.

وأثارت فهرية إعجاب النساء بسبب ظهورها بهذه الطريقة وعدم خجلها من وزنها الزائد، مشيدين بجرأتها باعتبارها تشبه النساء العاديات وليست كباقي الممثلات اللواتي يحرصن بعد الولادة على الظهور وقد استعدن رشاقتهن خلال أشهر قليلة وكأنهن لم يحملن أو ينجبن، وكان أبرز التعليقات التي وردت: "فهرية أفجين تشبهنا".

وكانت عدسات "الباباراتزي" التقطت الثنائي الأشهر في تركيا في المطار، خلال عودتهما من عطلة عيد الأضحى في بودروم، كما تم التقاط صور لابنهما كاران في الفيلا التي أمضيا فيها العطلة.

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