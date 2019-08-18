كارول سماحة تُحيي حفلًا في مهرجان زحلة

أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًة جماهيريًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان زحلة الدّولي” في البقاع اللبناني، وذلك مساء 15 آب/أغسطس الجاري.

وقدَّمت كارول خلال الحفلة باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، فتفاعل محبوها معها بشكل ملحوظ وردّدوا الكلمات على وقع موجات تصفيق حارّة رافقتها طيلة الأمسية.

وتألَّقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان طويل مميّز بتصميمه من اللون الفوشيا، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت كل الأنظار نحوها.

وبتصريح خاص له، أعرب رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب عن سعادته بنجاح الحفل الذي استقطب جمهور عريض من محبّي كارول سماحة في زحلة والبقاع والمناطق اللبنانية.

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ويُشار إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "انشالله" وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.

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