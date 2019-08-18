شكرا لقرائتكم خبر عن في أجواء فخمة..صوفيا ريتشي تتناول الغداء في قرية ليجوريا الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتعت النجمة وعارضة الأزياء صوفيا ريتشي بأجهزة مشمسة في إيطاليا وذلك على متن يخت ضخم احتفالا بعيد ميلاد صديقتها كيلي جينروهو اليخت الذي آثارالجدل حيث وصلت قيمته إلي 250 مليون دولار.

ويبدو أن صوفيا ريتشي قررت أن تستكمل أوقاتها الممتعة، حيث ظهرت أثناء جلوسها لتناول وجبه الغداء في قرية ليجوريا الإيطالية، و لكي تخلد هذه اللحظات نشرت ريتشي عدد من الصور التي التقطتها علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " .

بدت صوفيا البالغة من العمر ( 20 عام ) بإطلالة راقية حيث اعتمدت علي تصفيفه شعر بسيطة جدا وارتدت نظارات شمس ذات تصميم كلاسيكي .

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صوفيا ريتشي



صوفيا ريتشي