شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قعلة صلاح الدين تفتتح لياليها الموسيقية بثلاث حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح قلعة صلاح الدين الأيوبي لياليها الموسيقية السنوية مساء اليوم، بثلاث حفلات جماهيرية على مدار ثلاث ساعات متواصلة بداية من الثامنة ليلا. Advertisements وتأخذ فرقة "براس ساوند "، زمام المبادرة بافتتاح فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان بتوليفة موسيقية تتكل بالأساس على الآلات النحاسية مع لمسة إيقاعية، ليحين من بعدها بساعة زمن الموعد المنتظر للحفل الأكبر للفرقة المصرية الألمانية كايرو ستيبس، التي تقدم مزيجا موسيقيا بين موسيقى الجاز العالمية والروح الشرقية للعود والإيقاعات الأورينتال، بقيادة المؤلف الموسيقي باسم درويش، في حين تختتم فعاليات اليوم الأول من المهرجان في العاشرة مساء بحفل المطربة مي فاروق.

باسم درويش



مى فاروق

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