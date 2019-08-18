شكرا لقرائتكم خبر عن فريال يوسف تتمنى هذه الأمنية لفيلمها "أحلى من الطلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة التونسية فريال يوسف على طريقتها الخاصة بترشيح فيلمها "أحلى من الطلاق" للمشاركة في الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي وتمنت حصوله على جوائز كبيرة.

ونشرت فريال صورة لبوستر الفيلم عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "الحمدلله .. فيلم ( أحلى من الطلاق ) الفيلم المرشح للمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، سعدت بالمشاركة فى هذا العمل وسط مجموعة محترفة على رأسهم المنتج و المؤلف أيمن سليم و المخرج مرقس عادل و الفنان الصديق فراس سعيد ، أتمنى أن ينال جوائز نظرا لأهمية قضية الطلاق فى مجتمعنا العربى .

فيلم "أحلى من الطلاق" بطولة فريال يوسف وفراس سعيد تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه حول عروسين يقرران الانفصال بعد زواجهما مباشرة، حيث يناقش العمل قضية الطلاق، وتأثيرها على المجتمعات فى جميع الدول العربية.

يشار إلى أن آخر أعمال فريال يوسف فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد ومى سليم وسمير صبرى الذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضى.