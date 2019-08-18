شكرا لقرائتكم خبر عن 70 فنانا من نجوم المسرح بالبوستر الرسمى للمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 70 فنانا من نجوم المسرح المصري الذين اثروا الحياة المسرحية باعمالهم وابداعاتهم وضعت صورهم علي البوستر الرسمي للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر كما وضعت صور للنجوم المكرمون أمس بحفل الافتتاح سواء الباقيين علي قيد الحياة او الذين رحلوا خلال عام 2019 .

مصممة البوستر الاستاذة مي عبد القادر وضعت الفنان الراحل كرم مطاوع علي رأس النجوم في اعلي البوستر لأن الدورة الثانية عشر تحمل اسمه ووضعت كل نجوم المسرح العظام فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي ونور الشريف ومحمد عوض وزكي طليمات ويوسف بك وهبي وحسن مصطفي ومحمود عبد العزيز ويونس شلبي وسعيد صالح وكريمة مختار وسناء جميل ونجاح الوجي وحسن عابدين ونجيب الريحاني ومحمد رضا وتوفيق الدقن ومحمود المليجي وغيرهم الكثر من نجومنا العظام .

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته أمس برئاسة الفنان القدير احمد عبد العزيز وبحضور كم كبير من نجوم المسرح المصري كضيوف شرف ومكرمين وتستمر فعالياته حتي يوم 30 اغسطس الذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز .