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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "الكاش" مايوه.. أروى جودة تتعرض لهجوم على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أروى جودة، فنانة جريئة ذات طابع خاص تعشق السفر و تحب فصل الصيف وتقضى أوقات أجازاتها فى "دهب" ورأس شيطان، ودائما تنشر أروى صورا لها على البحر، ونشرت أروى صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تقفز من على الصخر مرتدية مايوه وفوقه كاش مايوه.
وبعد نشر الصورة تعرضت الفنانة أروى جودة، لهجوم من الجمهور في التعليقات بسبب ملابسها، ولكن دخل عدد من محبيها يدافعون عنها و يرون أن تلك الملابس مناسبة لفصل الصيف و أجواء المصيف و البحر.
أروى جودة شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "صانع الأحلام" مع مكسيم خليل وطوني عيسى وجيسي عبدو، من إخراج محمد عبدالعزيز، وضم المسلسل فنانين من مختلف الجنسيات وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى ويناقش أكثر من قضية.
أروى جودة
بوست أروى جودة
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