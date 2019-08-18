شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يحصد 57.7 مليون جنيه بشباك التذاكر فى 10 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، إيرادات أمس السبت وصلت إلى 3 ملايين و 704 ألف و880 جنيه ليصل اجمالى ما حققه حتى الآن 57 مليوناً و 700 ألف جنيه فى 10 أيام عرض ليواصل تحطيم الأرقام القياسية منذ طرحه يوم 8 أغسطس الجارى.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، حيث يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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