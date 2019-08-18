أحلام تشارك جمهورها بأحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت المطربة الإمارتية أحلام، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام". وظهرت أحلام خلال الصور بإطلالة ناعمة وأنيقة، وتألقت بفستان مطرز من اللون "الموف"، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن أحلام، أحيت مؤخراً حفلًا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية، في افتتاح موسم السودة في أبها.

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