تعرف على فعاليات اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، فعاليات اليوم الثاني للدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.

وتشهد المسارح 9 عروض مسرحية تبدأ الساعة السادسة مساءً، وتُقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلى مسرح البالون يُقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق كما يُقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي.

وعلى مسرح أوبرا ملك يُقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.

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وفي تمام الثامنة والنصف مساء تُعرض 5 مسرحيات، هي: "تسجيل دخول" للمخرج هاني عفيفي، على مسرح مركز الهناجر للفنون، "الدخان" للمخرج مايكل بسطا بقاعة سيد درويش، مسرحية "صوت الموسيقى" للمخرجة نورهان شعيب على مسرح الجمهورية.

ويقام العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي" للمخرج هشام علي بمسرح السلام، بينما تُعرض مسرحية "حذاء مثقوب" للمخرج عمرو عفيفي على مسرح العرائس.

يُذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز افتتحته وزيرة الثقافة بحضور عدد كبير من نجوم المسرح المصري، وتستمر العروض والفعاليات حتي يوم 30 أغسطس الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز.